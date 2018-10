Continua il nostro viaggio all’insegna delle pizze più buone di Torino; oggi, per la gioia dei golosi, andiamo a scoprire le migliori pizzerie al tegamino a Torino.

Torino è considerata la patria della pizza al padellino. L’origine di questa gustosa ricetta però resta incerta. I primi locali che la servivano erano gestiti da famiglie toscane. I toscani infatti, rivendicano la paternità di questo tipo di pizza, sostenendo che siano stati proprio i loro avi rosticeri ad inventarla.

Scopriamo le migliori pizzerie al tegamino a Torino

1. SalsaRossa

La pizzeria SalsaRossa è uno dei locali storici di Torino dove dal 1964 è possibile assaporare una delle migliori pizze al tegamino di Torino. Per loro, la ricetta della pizza al tegamino è un “affare di famiglia” infatti, la famiglia Lazzeri porta avanti da più di cinquant’anni la fiera tradizione toscana di questo piatto, continuando a rinnovarsi al meglio per rimanere al passo coi tempi ed offrire alla propria clientela sempre il top del prodotto.

Gli ingredienti sono di prima qualità, come la salsiccia utilizzata, rigorosamente toscana, protagonista della loro pizza di punta, la Toscana a basa di pomodoro, salsiccia toscana, mozzarella, origano e elio evo. Da provare l’ottima farinata e i dolci caserecci e gustosissimi. L’appuntamento con la SalsaRossa è in Corso Moncalieri 190/A a Torino, oppure nella sede storica di Moncalieri, in Corso Roma 85.

2. CIT MA BON

Il CIT MA BON è una delle pizzerie al tegamino più conosciute ed apprezzate di Torino. Sito in Corso Casale 43, la particolarità del locale, allestito ricordando l’interno di una nave, riuscirà a sorprendevi in maniera totalmente positiva.

Gli ingredienti delle pizze servite in questo locale è di indiscussa qualità, caratteristica che li contraddistingue fin dalla loro apertura. Nonostante sia considerato una pizzeria storica di Torino, tra le prime che ha iniziato a preparare la pizza al tegamino, al CIT MA BON sono sempre riusciti a portarsi avanti coi tempi, rimanendo però fedeli alla tradizione.

Assolutamente da provare la farinata, pietanza di punta del locale. Quindi, come suggerisce il nome, non lasciamoci ingannare perché la pizza è piccola ma davvero molto buona!

3. Pizzeria Pà e Fioi

Ci spostiamo un pò dal centro di Torino, per raggiungere la pizza al tegamino di Pà e Fioi che vi aspetta in Corso Casale 100/D. Il locale piccolo ma molto curato, richiama quella tradizione di famiglia che è già chiaro nel nome della pizzeria torinese.

Oltre alle pizze che risultano di ottima qualità grazie agli ingredienti di stagione e alla farina utilizzata, è possibile gustare una farinata croccante e saporita, il tutto accompagnato da una vasta e ricercata selezione di birre artigianali. Il menù risulta essere vario nella scelta; accompagnati da una lavagna su cui sono segnate le pizze speciali non presenti nella carta, il percorso culinario da Pà e Fioi a Torino sarà davvero accattivante. Per i più golosi poi, si segnala la carta dei dolci, con dessert di pasticceria e preparati caserecci.

Il tour tra le migliori pizzerie al padellino a Torino continua

4. Dessì

Continuando il nostro viaggio tra le migliori pizzerie al tegamino a Torino, Dessì è sicuramente una tra le più conosciute. Nata nel 1977, questa pizzeria è apprezzata per la sua ampia scelta di varianti presenti nel menù, con ingredienti tutti rigorosamente freschi e di qualità.

Oltre alle pizze, Dessì a Torino propone delle ottime farinate, amate ormai in tutta la città. Da provare il castagnaccio, vera delizia di stagione del locale, fedele alla ricetta tradizionale e difficile da reperire in giro per Torino.

L’appuntamento per gustare l’ottima pizza di Dessì è in via Madama Cristina 63.

5. Da Gino

Concludiamo il nostro tour virtuale citando nella lista delle migliori pizzerie al tegamino a Torino un gigante della tradizione. La pizzeria Da Gino è un locale storico, senza fronzoli, indicato per chi vuole provare una pizza al padellino genuina e dal sapore di altri tempi. Si può anche dire che se non si è assaggiata la pizza al padellino Da Gino, non si sa cosa sia la vera pizza tipica torinese.

Essendo una delle prime pizzerie al tegamino di Torino, Da Gino ha una storia molto solida che si rispecchia poi nei piatti. In questo locale si può mangiare una pizza ottima, composta da ingredienti ricercati, il tutto divinamente condito. Ottima la farinata, sottile e croccante, che al primo morso vi conquisterà grazie alla sua particolarità.

L’appuntamento Da Gino è in via Monginevro 46 bis a Torino.

Hai già scelto quale sarà la tua prossima tappa in pizzeria?

E ricorda, anche la pizza al tegamino (o al padellino), ha le sue caratteristiche:

impasto monoporzione

diametro di circa 20-25 cm

base condita in precedenza con la salsa di pomodoro e fatta riposare

seconda lievitazione, dopo la prima, che può durare fino a 24 ore

cottura nel padellino che crea sul fondo un effetto simile alla frittura, conferendole croccantezza

Adesso che non ha più segreti, sei pronto a scegliere quale tra le migliori pizzerie al tegamino a Torino vuoi provare?

