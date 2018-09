Ferragnez: il matrimonio più chiacchierato dell’anno

Quasi sicuramente se vi dico Ferragnez sapete a cosa mi riferisco. Ebbene sì, finalmente Fedez e Chiara Ferragni sono marito e moglie. Il matrimonio che tutti stavamo aspettando si è svolto in grande stile il 1 Settembre a Noto, piccola cittadina della Sicilia, in provincia di Siracusa.

Se non siete tra quei 20 milioni di follower che hanno seguito l’evento in diretta social ve lo racconto io!

Un Royal Wedding all’Italiana

Tutto è cominciato il 31 Agosto con un volo Alitalia che da Milano ha portato a Noto gli invitati al matrimonio. Ovviamente non si è trattato di un volo di linea qualunque, ma bensì di un aereo customizzato completamente a tema con l’evento. Gate riservato e gadget brandizzati della coppia serviti ai passeggeri: dagli M&Ms alle bottigliette d’acqua, tutto marchiato Ferragnez. Gli ospiti inoltre sono stati accolti a bordo da due enormi mascotte di peluche firmati Trudie, con le sembianze dei sue sposini.

Ovviamente non sono mancate le storie in diretta che ci hanno fatto un po’ sentire parte del volo. Tra gli invitati spiccavano molti famosi youtuber e artisti della casa discografica di Fedez.

Arrivati a Noto è cominciato lo sfarzo vero e proprio, festeggiamenti in pieno stile Royal Wedding. Un paese intero era lì ad attenderli. La sera prima del matrimonio si è svolta una mega festa, con tanto di cena e balli scatenati. Anche qui ovviamente non sono mancate le centinaia di storie a raccontare minuto per minuto la scatenata serata. Musica, alcol, buon cibo e anche una Giusy Ferreri ad allietare gli animi.

Ma il pezzo forte è arrivato il giorno dopo, finalmente il grande giorno comincia.

Una cerimonia in pieno “Ferragnez Style”

Gli sposi più social del momento hanno pronunciato il loro sì in una Dimora delle Balze blindatissima, con emozionanti promesse, i cui video hanno fatto emozionare anche i più scettici, e in abiti stupendi. In Dior Haute Couture lei e in Versace lui. L’abito della Fashion Blogger era accollato ma elegante, in pizzo sopra e in tulle sotto, con le gambe che si intravedevano ad ogni passo. Le damigelle, di cui facevano parte le sorelle di Chiara e l’altra famosa fashion blogger Chiara Biasi, in abito lungo rosa antico.

La cerimonia è stata un susseguirsi di colpi di scena. Fuochi d’artificio e fumogeni, una cena consumata sotto un tetto di luci, atmosfere paradisiache e persino il Ferragnez Park, un intero luna park dedicato a tutti gli invitati. Stupendo anche il cambio d’abito della sposa, un lungo Dior con incise le parole di “Favorisca i sentimenti”, la canzone con cui Fedez ha chiesto alla Ferragni di sposarlo.

Non sono mancati anche i gadget stravaganti: dai piatti alle tazzine raffiguranti i Ferragnez in abiti reali. E ovviamente non sono mancate neanche le polemiche, dentro e fuori i social. Chi afferma che è stata tutta un’esagerazione, chi afferma che si è trattata solo di una strategia di marketing e chi addirittura se la prende con Alitalia per la scelta.

A prescindere da tutto, anche dal fatto che la cerimonia può esser piaciuta o meno, c’è da dire che se ne è parlato tanto e ancora lo si farà per un po’. Secondo me è stata sicuramente una nota positiva per il nostro paese, ed anche un’ottima strategia comunicativa.

W i Ferragnez!

